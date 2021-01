Donnafugata, Doc Sicilia Nero d'Avola Sherazade 2019

Il Nero d'Avola Sherazade 2019 (il cui nome rimanda ad una delle protagoniste della raccolta di novelle “Le mille e una notte” a cui Donnafugata dedica parte delle sue etichette), affinato in acciaio per 4 mesi, è un vino mediterraneo, protagonista assoluto della Sicilia enoica, dall’impatto aromatico abbondantemente speziato ed accompagnato da rimandi a frutta rossa, leggermente affumicata. In bocca, il sorso è scorrevole e reattivo, dalla presenza continua del frutto, che sul finale si fa croccante e tendenzialmente rinfrescante. Dall’areale del Cerasuolo di Vittoria all’Etna, da Marsala e Contessa Entellina a Pantelleria, l’articolato mosaico enoico di Donnafugata con sede a Marsala, praticamente, abbraccia i migliori terroir dell’isola, interpretando con etichette generose e raffinate la variopinta tavolozza dei colori dei vini siciliani. Un percorso iniziato nel 1983 e che oggi vede l’azienda, guidata da Antonio e José Rallo - forte di 410 ettari a vigneto per una produzione di 2.700.000 bottiglie - a riflettere un meritato prestigio interno quanto internazionale solido e riconosciuto. Un percorso virtuoso e di grande respiro avviato dal padre Giacomo Rallo, lungimirante imprenditore del vino, pioniere sotto molti aspetti, che ha saputo indicare una strada nuova a tutta l’enologia e la viticoltura siciliana, conciliando tradizione e innovazione, rispetto per la terra e valori etici.

