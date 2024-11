Dopo la grande siccità, la Sicilia del vino si interroga sulle nuove sfide della sostenibilità

In un 2024 in cui la Sicilia ha affrontato la peggiore crisi idrica della storia recente, e la vendemmia si è chiusa con -20% di produzione, produttori ed esperti si sono interrogati sulle nuove sfide della sostenibilità, nel “Simposio” n. 3 by Fondazione SOStain Sicilia del Consorzio Doc Sicilia e Assovini Sicilia, a Palermo: a WineNews, Alberto Tasca (Tasca d’Almerita), Antonio Rallo (Doc Sicilia, Donnafugata), Giulia Baccarin (Mipu), Mattia Filippi (Uva Sapiens), Luciano Brancadoro (Università di Milano), Giorgio De Rita (Censis) e Daniele Cobianchi (McCann World Group Italia).

