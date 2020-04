Dopo l’emergenza, saranno importanti da coltivare anche i piccoli mercati del vino. Come il Messico

A WineNews produttori ed importatori da Città del Messico, alla scoperta di una frontiera poco conosciuta, ma non troppo nuova, per il mondo di Bacco. Un mercato piccolo, ma in crescita prima dell’emergenza legata al Covid-19, che come tanti altre realtà meno battute, potrebbe rappresentare un’opportunità per le cantine del Belpaese. Come raccontano le testimonianze raccolte nel recente Simply Great Wines Americas Tour 2020, ad inizio in febbraio, nella capitale messicana.

