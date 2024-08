Dr. Loosen, QbA Erdener Prälat Riesling Auslese GG Réserve 2009

La collina del Prälat costeggia la sponda sinistra della Mosella di fronte a Erden ed è uno dei Cru più significativi dell’areale, da cui si ottengono vini Auslese, botritizzati nelle migliori annate. Il Prälat Riesling Auslese GG Réserve 2009 possiede aromi variegati di frutta esotica, miele, cedro candito, erbe balsamiche e frutta secca. In bocca il sorso è potente e leggiadro allo stesso tempo, dolce ma ben bilanciato da un’acidità sostenuta, dal finale ampio e persistente. La cantina “St. Johannishof Dr Loosen” si trova a Bernkastel-Kues, nel cuore della Mosella. È di proprietà della famiglia da oltre 200 anni e il dottor Paul Loosen (1924-2001) è stato un protagonista di questo areale viticolo: fondatore della confraternita Mosel-Saar-Ruwer, ha ricevuto la Croce Federale al Merito per i suoi servizi alla viticoltura tedesca. Nel 1988, l'azienda è stata rilevata da Ernst F. Loosen ed oggi conta su 22 ettari a vigneto - coltivati a Riesling e Pinot Bianco - nei Cru di Johannisbrünnchen, Lay (Bernkastel), Domprobst, Himmelreich (Graach), Prälat e Treppchen (Erden), Rosenberg (Kinheim), Försterlay (Lösnich), Sonnenuhr (Wehlen) e Würzgarten (Ürzig). Dr. Loosen nel 1996 ha acquistato la cantina del Palatinato J. L. Wolf (Villa Wolf), mentre nel 1999 ha intrapreso una joint venture con Château St. Michelle nello stato di Washington. Dal 2010, Ernst F. Loosen gestisce J. Christopher in Oregon.

