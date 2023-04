Duca di Salaparuta, Doc Sicilia Nero d’Avola Duca Enrico 2018

Duca Enrico è stato il primo Nero d’Avola in purezza imbottigliato in Sicilia nel 1984, un progetto avanguardistico che ha dato espressione singola al vitigno più rappresentativo della Sicilia. Questo vino icona dell’enologia italiana è sfilato in passerella, assieme ad altre nove indimenticabili annate, in una verticale svoltasi presso la sede della Fis-Federazione italiana Sommelier al Rome Cavalieri Hilton. L’annata 2018 del Duca Enrico, l’ultima in commercio, conferma la complessità e l’eleganza che sono da sempre la cifra stilistica di questo nobile rosso che nasce solo da alcune selezionatissime vigne all’interno della Tenuta di Suor Marchesa. La 2018 “è stata un’annata equilibrata, con uve sane e mature che hanno dato vita a un grande vino”, ha osservato l’enologa dello staff aziendale Barbara Tamburini. Nel bicchiere presenta un colore rosso rubino. Al naso si apre con note di amarena e lampone, seguite da cenni di vaniglia e di spezie, frutto del sapiente affinamento in barrique all’interno delle Cantine di Casteldaccia (in provincia di Palermo), mentre il palato è armonioso, con tannini vellutati e una grande persistenza aromatica. Duca Enrico 2018 è un vino vibrante, nitido, con una grande capacità di crescita tutta da scoprire. Ideale con carni rosse alla griglia, brasati e selvaggina. Ottimo abbinamento con formaggi di media e lunga stagionatura. Da provare con la bistecca alla fiorentina!

(Cristina Latessa)

