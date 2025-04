Duemani, Costa Toscana Igp Rosso Grenache G.Punto 2021

Tra i tanti vitigni di origine francese che caratterizzano i vigneti del Bel Paese, ce n’è uno che probabilmente è quello che meglio riesce ad esprimersi alle nostre latitudini. Conosciuto sotto svariati nomi - Grenache, Garnacha, Alicante - sta dentro al solco di quella tradizione enoica storicamente non secondaria, che lo ha visto protagonista in Italia come Cannonau in Sardegna, Uva (Tinto di) Spagna in Toscana, Bordò nelle Marche e Tai Rosso in Veneto. Con le sue declinazioni, nelle diverse zone dove viene prodotto entro i nostri confini, in generale ben leggibili e originali. Come nel caso del G.Punto 2021 di Duemani, affinato in barrique e anfora per 6 mesi. I suoi profumi rimandano alla rosa e ai piccoli frutti rossi, con qualche tocco speziato. In bocca il sorso possiede tannini levigati e giusta fragranza acida, a dare al suo sviluppo una piacevole vivacità e una densità mai sopra alle righe, fino ad un finale lungo sui toni dolci del frutto. Sono 13 gli ettari, coltivati a biologico, della cantina di Riparbella - e circa 35.000 le bottiglie prodotte in media all’anno - che fin dal suo debutto ha puntato sulla biodinamica. Dal 2023, la tenuta è entrata a far parte del polo Le Tenute del Leone Alato di Genagricola composto da Burtin (Champagne), Bricco dei Guazzi (Piemonte), Costa Arènte, Tenuta Sant’Anna e V8+ (Veneto), Dettori (Sardegna), Fiorentino (Puglia) e Torre Rosazza (Friuli).

(fp)

