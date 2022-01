Duemani, Costa Toscana Igt Merlot e Cabernet Franc Altrovino 2018

Il rosso Altrovino è ottenuto da un uvaggio paritario di Cabernet Franc e Merlot, varietà provenienti da vigneti allevati a guyot con densità di 8.400 ceppi ad ettaro e di età superiore ai 15 anni. In vigna, non si ricorre all'utilizzo di alcuna sostanza chimica o di sintesi, abbracciando la biodinamica steineriana e aiutandosi solo con rame, zolfo e preparati naturali. In cantina si prosegue con una fermentazione alcolica spontanea innescata da lieviti indigeni ed effettuata separatamente per ciascuna varietà, con una parte del Cabernet Franc fermentato in anfore di terracotta. A completare il quadro, quando il vino viene assemblato, si procede ad un affinamento di 8 mesi in tini troncoconici di rovere. Il vino viene poi imbottigliato senza chiarifiche o filtrazioni. La versione 2018 propone uno spettro olfattivo di piccoli frutti rossi, ciliegia matura e macchia mediterranea con qualche rimando terroso e balsamico. In bocca, il sorso è agile e vitale, continuo e goloso, dal finale ancora fruttato e dai tocchi quasi iodati. Sono 12 gli ettari, di questa realtà produttiva del pisano, siamo a Riparbella non lontani dalla costa. Un areale che guarda al blasone della vicina Bolgheri, offrendo alcuni accenti non privi di originalità. Duemani produce 50.000 bottiglie, di chiara impronta rossista e all’insegna dei vitigni internazionali, Alicante, Grenache, Syrah, Merlot e, soprattutto, Cabernet Franc.

