È di Stefano Guizzetti (Ciocco Lab) il miglior panettone d’Italia, per la classifica Dissapore 2025

Quello di Stefano Guizzetti della gelateria Ciacco Lab (a Milano e Parma) è il miglior panettone d’Italia, mentre al lievitista Renato Bosco di San Martino Buonalbergo (Verona) va l’oro per il miglior pandoro. Un premio speciale “Miglior Emergente” è stato invece assegnato a Dalila Esposito della pasticceria Vizio di Roma. Sono questi i vincitori dell’attesissima classifica annuale firmata Dissapore, uno dei siti di riferimento del food, dedicata ai migliori lievitisti italiani che si sono contraddistinti per la produzione di pandoro e panettone. E anche quest’anno è il Sud a vincere, con Puglia e Campania in testa.

Il panel di esperti della redazione di Dissapore si è riunito nei giorni precedenti per valutare oltre 150 lievitati tra panettoni e pandori selezionati durante l’anno tra pasticceri, gelatieri, panificatori e pizzaioli italiani. I campioni sono stati valutati rigorosamente alla cieca, nella massima imparzialità e correttezza. Non è una novità che un lievitista si guadagni la medaglia d'oro per il secondo anno di fila, nella classifica dedicata ai migliori panettoni artigianali d’Italia. Il panettone Milano di Stefano Guizzetti, secondo gli esperti di Dissapore, è estro applicato alla tradizione formale, tecnica scientifica al servizio del grande lievitato in una declinazione contemporanea e, al contempo, barocca. Dettagliatissimo e sontuoso, eppure equilibrato nelle dolcezze. Per quanto riguarda invece il pandoro vincitore, firmato da Renato Bosco di San Martino Buonalbergo (Verona), l’aggettivo usato per definirlo è stato “cotonoso”: ovvero soffice come un fiocco di cotone e scioglievole in bocca come un pezzetto di zucchero filato. Ma anche contraddistinto da un equilibrio tra il sapore di burro e di vaniglia all’interno e di caramello sulla crosta, equilibrio tra la cottura, ben eseguita, che permette che la masticazione sia facile e confortevole.

“Distinguere l’artigianato, nell’Italia del panettone che si fa sempre meno artigianale, tra lunghe conservazioni, economie di scala, enzimi al servizio dei grandi lievitati, eppure carissimi - commenta Chiara Cavalleris, direttora di Dissapore - il nostro obiettivo è orientare i lettori in una scelta consapevole e, tra i grandi artigiani, premiare il gusto a prescindere da chi lo realizza. Vince l’artigianato, prima di tutto, che merita il suo prezzo durante e nonostante il nostro tempo. Vince la Campania, ormai costante regione dominante nella classifica di Dissapore, e vince la Puglia, regione che più emerge nel 2025”.

Focus: Le classifiche complete Dissapore 2025

La Top Ten dei migliori panettoni

1. Ciacco Lab - Milano e Parma

2. Panificio Santa Fara - Bari

3. Pasticceria Colombo - Varese

4. AT Pâtissier di Andrea Tortora - Chiari (Brescia)

5. Stefano Lorenzoni - Monte San Savino (Arezzo)

6. Vizio - Roma - Premio Emergente

7. Pasticceria Andreoletti - Brescia

8. Pasticceria Giorgio Bolzani - Vicenza

9. Faiella - Pasty Chef - San Marzano sul Sarno (Salerno)

10. Pikko - L’atelier del gelato - Verona

La Top Ten dei migliori pandori

1. Renato Bosco - San Martino Buon Albergo (Varese)

2. Pasticceria Caffetteria La Gioia - Taranto

3. Pasticceria Colombo - Varese

4. Vignola - Solofra (Avellino)

5. The Rag - Atripalda (Avellino)

6. Dolciarte - Avellino

7. Pasticceria Andreoletti - Brescia

8. Pasticceria Giorgio Bolzani - Vicenza

9. Casa Manfredi - Roma

10. AT Pâtissier di Andrea Tortora - Chiari (Brescia)

