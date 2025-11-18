È il napoletano Giuseppe Cutraro (patron del Gruppo Peppe) il miglior pizzaiolo del mondo

Giuseppe Cutraro, classe 1988, napoletano dei Quartieri Spagnoli e proprietario di Gruppo Peppe - dal 2020 in Francia con ben 8 sedi tra Parigi e Lyon - è il più bravo pizzaiolo del mondo: Cutraro si è aggiudicato il “Pizza Doc World Championship” 2025, edizione n. 11. Cutraro ha vinto, tra oltre 600 concorrenti, con una pizza semplice, ma rivisitata: una pizza provola e pepe con un pomodoro San Marzano arrostito al forno, con aggiunta di un pomodoro confit all’uscita.

“La pizza mi ha cambiato la vita, ho girato il mondo attraverso la pizza ed è la pizza che mi ha formato e mi ha fatto diventare l’uomo che sono oggi. Sono fiero di essere riuscito a sdoganare lo stereotipo del napoletano dei Quartieri Spagnoli senza destino e senza futuro, quello te lo crei, ti rimbocchi le maniche. A 18 anni vivevo in un basement a New York, da solo, e sognavo un giorno come questo. Sono un pizzaiolo napoletano contemporaneo, per me la pizza è del popolo e deve restare tale, ma siamo nel 2025 e ho deciso di apportare dare il mio tocco moderno alla tradizione” ha affermato Giuseppe Cutraro.

Il campionato organizzato dall’Accademia Nazionale Pizza Doc si è tenuto a Capaccio - Paestum, in provincia di Salerno, e ha visto la partecipazione di pizzaioli in arrivo da decine di Paesi di tutto il mondo.

Copyright © 2000/2025