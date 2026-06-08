É la Finlandia a vincere il “World Tuna Competition”, evento clou del “Girotonno” 2026, a Carloforte

È la Finlandia la trionfatrice assoluta del “World Tuna Competition”, evento clou del “Girotonno” 2026, la grande manifestazione gastronomica internazionale dedicata alla cultura del tonno rosso e alle tradizioni del Mediterraneo, promossa dal Comune di Carloforte, nella suggestiva isola di San Pietro, in Sardegna. Al secondo posto del podio si piazza l’Italia, seguita dal Giappone. La kermesse ha trasformato per cinque giorni Carloforte nella capitale del tonno di qualità, ovvero il “tonno di corsa” che viene pescato nella tonnara dell’isola. Lo chef vincitore, Jouni Kuru, patron di Kustavin Kipinä, esclusiva location per eventi privati nell’arcipelago finlandese, ha vinto con il piatto “Tonno fresco, tonno affumicato, l’orto e la foresta”, mentre gli chef Francesco Vitale e Roberto Pisano, portabandiera dell’Italia, hanno portato in gara il piatto “Tonno Andata e Ritorno”. Il premio per il terzo posto è stato assegnato agli chef del Giappone, Taehwa Im (noto come chef Nino) e Marco Costeniero (detto chef Maruko)”.

Allo chef finlandese anche una menzione speciale, “per l’unicità del suo percorso che lo ha portato dalla Finlandia a Carloforte utilizzando in modo esemplare una materia a lui sconosciuta come il tonno rosso. Dimostrando una grande sensibilità e rispetto nell’utilizzo di materie prime locali che ha integrato nella sua cucina fatta di fiori che ha portato dalla sua terra e di note affumicate che hanno elevato il piatto”.

“Il Girotonno è una manifestazione che si svolge da 23 anni e che ormai è diventata patrimonio di Carloforte. Un patrimonio della nostra isola attraverso il quale si racconta non solo il tonno ma si racconta la comunità, cosa è Carloforte, cosa sono i carlofortini e cosa c’è dietro i legami che ci uniscono. Per questo - ha dichiarato il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - dobbiamo andarne molto orgogliosi perché è un evento che non aiuta soltanto Carloforte ma aiuta il Sulcis Iglesiente e non solo”.

Quest’anno a condurre tutti gli appuntamenti del “World Tuna Competition” e i cooking show sul palco, oltre a Federico Quaranta e Valentina Caruso, c’era anche Peppone Calabrese, volto noto di Linea Verde.

Copyright © 2000/2026