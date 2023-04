E. Pira e figli - Chiara Boschis, Docg Barolo Cannubi 2019

Questo Barolo Cannubi 2019 è un vino scuro e caldo, ma sorprende per la polposità e il movimento circolare con cui propone profumi e sapori: ciliegia e piccoli frutti rossi di bosco cedono il posto alle spezie dolci che fanno spazio ai profumi balsamici del sottobosco per poi tornare alle note fruttate; in bocca il passo è simile, grazie al gioco dell’aderenza tannica che imprime le note di ciliegia, rosa e mandarino, lasciando che la sapidità le diffonda generosamente e che la freschezza acidica ripulisca a fine sorso. Un vino dalla trama fitta ma sinuosa, che si beve con piacere e che ben rispecchia lo stile che Chiara Boschis ha dato ai suoi vini, lungo un percorso durato 30 anni, da quando ha preso in mano l’azienda dai genitori. In origine la proprietà era della famiglia Pira, legata tradizionalmente alla viticoltura: a cavallo del Novecento inizia anche a vinificare, restando a lungo fedele ad una metodologia che non prevedeva il sostegno di alcun mezzo tecnico. La proprietà passa alla famiglia Boschis grazie ad un profondo legame di amicizia e Chiara prende in mano il timone nel 1980 dalle mani dei genitori Franco e Ida, diventando una delle prime produttrici donne di Barolo (affiancata dal 2010 dal fratello Giorgio). 11 ettari vitati, distribuiti fra Barolo, Monforte d’Alba e Serralunga d’Alba garantiscono una produzione di 14.000 bottiglie annue, suddivise in 6 etichette, fra cui una Barbera e un Dolcetto.

(ns)

