“È una storia italiana. Appunti di un lungo viaggio” in cui anche i vip si incontrano a tavola

I maestri del giornalismo Enzo Biagi, Giorgio Bocca e Indro Montanelli, ma anche Umberto Eco, Eugenio Scalfari, Ferruccio De Bortoli, e gli editori Inge Feltrinelli ed Urbano Cairo, l’avvocato Giovanni Agnelli, l’ingegner Enzo Ferrari, il Cavaliere, Silvio Berlusconi, e gli imprenditori Luciano Benetton, Michele Ferrero e Leonardo Del Vecchio, i più noti volti della tv italiana, come Renzo Arbore e Mara Venier, Luciano Pavarotti, il più grande tenore italiano, Carla Fracci, la più grande ballerina italiana, Andy Warhol, tra i più grandi artisti di sempre, gli attori Alberto Sordi e Nino Manfredi, Gregory Peck, Roger Moore e Audrey Hepburn, i presidenti Usa George W. Bush, Ronald Reagan, Bill Clinton e Barack con Michelle Obama, ma anche Ted Kennedy, la Regina Elisabetta e la Lady di Ferro Margareth Thatcher, il presidente francese François Mitterand, il presidente russo Valdimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping, i politici italiani, come Bettino Craxi e il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, addirittura Papa Wojtyla, ma anche la Juventus e la Nazionale Italiana Campione del Mondo nel 1982. Sono sono alcuni dei personaggi che si incontrano tra le pagine di “È una storia italiana. Appunti di un lungo viaggio”, quello del manager ed imprenditore Giancarlo Aneri, raccontato in un volume, scritto con il giornalista Gabriele Tacchini, che ripercorre una carriera che lo ha visto per 20 anni in Ferrari Trento, e oggi alla guida delle aziende Aneri, che produce Amarone della Valpolicella e Prosecco (tante volte nei calici delle cosiddette “tavole del potere”, tante altre donati ai grandi della Terra), e della è Group dell’olio e del caffè. Ma che lo ha visto anche fondare, a metà Anni Novanta, il Premio “è Giornalismo”, con i “mostri sacri” del giornalismo italiano, e che, negli anni, ha visto tra premiati e giuria, nomi come Curzio Maltese e Gianni Riotta, da Gian Antonio Stella a Mario Calabresi, da Vittorio Feltri a Claudio Magris, da Mario Draghi ad Altan, da Natalia Aspesi ad Antonio Ricci, da Milena Gabbanelli a Fabio Fazio, da Enrico Mentana a Paolo Mieli, da Massimo Gramellini a Fiorello, e molti altri, compreso Papa Francesco. Per tutti, Giancarlo Aneri, è stato anche un ambasciatore del made in Italy, ed in particolare della tavola e dei vini italiani.

