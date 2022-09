Edward Mukiibi: la rigenerazione del sistema alimentare è quella condotta dalle comunità locali

“Rigenerazione non vuol dire solo ripensare l’attuale sistema alimentare, ma fare in modo che tutti gli uomini e le donne del pianeta abbiano accesso a cibo buono, pulito e giusto. Il sistema che funziona è quello su cui lavora Slow Food: creare dal basso comunità locali di produzione e distribuzione resilienti, che fermino il cambiamento climatico producendo cibo con processi rigenerativi che riportano il pianeta in vita e salvano la biodiversità”. Così il presidente Slow Food Edward Mukiibi. “Ogni piccola azione unita alle altre si trasforma in una grande azione collettiva che può rigenerare il mondo”.

