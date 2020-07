Eleva, Doc Valpolicella Ripasso Classico Superiore Tenzone 2017

Il Ripasso Tenzone 2017 è decisamente un rosso centrato. Affinato per 18 mesi in legno grande ha profilo olfattivo parte da chiare note di ciliegia sotto spirito, non prive anche di rimandi al frutto fresco, per poi ampliarsi con cenni speziati e tocchi terrosi. In bocca, il sorso è voluminoso ma non rallentato. I tannini sono lievi e rotondi ma lo sviluppo possiede vivacità e buon ritmo. Eleva si trova in posizione “alta”, a quasi 300 metri sul livello del mare, ed “elevare” è termine che in enologia significa affinare, in particolare in legno, una pratica utilizzata sui vini più importanti. I vigneti della Tenuta Piovesole, in località Conca d’Oro, a Sant’Ambrogio di Valpolicella, sono sei in un corpo unico. Le vigne, biologiche (e il 2018 è la prima annata a battezzarne la conversione), sono allevate a Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Croatina, Teroldego, Oseleta e Merlot. L’età media dei vigneti va dagli 8 anni (per il Merlot e il Teroldego) ai 15 anni. Il progetto prende il via grazie a Franca Maculan, co-fondatrice dell’associazione Le Donne del Vino, che, purtroppo, dopo aver acquistato la tenuta, scopre di essere gravemente malata, comprendendo di non poterne vedere i frutti. Intesta allora la proprietà ad un ente benefico, dove lavorava l’enologa Raffaella Veroli, che insieme al docente universitario Davide Gaeta, s'incarica di realizzare il sogno di Franca: Eleva, appunto.

