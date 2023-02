Elèva, Rosso Veronese Igt Cercastelle 2019

Nel “Cercastelle” c’è il percorso di ricerca di Eleva per aggiungere al suo firmamento enoico la nuova stella più “lontana” da quelle delle denominazioni Valpolicella già presenti nel cielo di Raffaella Veroli e Davide Gaeta, soci nella gestione dell’azienda agricola che ha raccolto il sogno di Franca Maculan. 6 ettari su 18 terrazze in località Conca d’Oro, a Sant’Ambrogio di Valpolicella, con prevalenza di Corvina veronese e Corvinone (60%) e poi Rondinella (25%), e altre uve a bacca rossa non aromatiche per il 15%, tra cui Oseleta e Merlot protagoniste del nuovo vino. Cercastelle, prima annata 2019 presentata a dicembre 2022, è un Rosso Veronese Igt, frutto dell’unione di estremi e contrasti e di una necessità trasformata in virtù con un lavoro di “messa a punto” iniziato nel 2009, perché Raffaella, che è l’enologa, è perfezionista quanto schiva. Un blend inusuale tra varietà agli antipodi: il Merlot morbido e precoce, prediletto da Davide, e l’Oseleta, tardiva all’inverosimile e di grande acidità, che appassiona Raffaella. Uno facile e l’altra scorbutica, uno internazionale e l’altro autoctono, accomunati dall’esiguità delle quantità. Il matrimonio sarà durevole sostenuto dalla spalla acida dell’Oseleta ammansita dalla carezza del Merlot. Rubino luminoso, ampio e dolce al naso con note speziate. In bocca ciliegia, mora e prugna e il sorso teso “il giusto” per invitare a quello successivo.

(Clementina Palese)

