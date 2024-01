Elio Endrizzi, Doc Trento Brut Basiliscus 2018

L’Azienda Agricola Endrizzi Elio & F.lli nasce nel 1945, quando Francesco Endrizzi decide di lavorare le proprie uve, destinate alla vendita a terzi, concentrandosi sulla varietà Teroldego. Nel tempo arrivano tra i filari aziendali anche il Lagrein e i vitigni a bacca bianca Chardonnay e Pinot Grigio. Oggi, questa piccola realtà, situata a Mezzocorona nel cuore della Piana Rotaliana, conta su 11 ettari a vigneto, da cui si ottengono mediamente 35.000 bottiglie ed è condotta dai nipoti del suo fondatore, Alfredo Davide e Stefano, a rappresentare la terza e la quarta generazione di vignaioli. Alla produzione di vini fermi - che rappresentano la parte più importante del portafoglio etichette aziendale, con il Teroldego Riserva Sfere Nere (maturato per 36 mesi in barrique) a recitare il ruolo di vino bandiera - si affianca anche quella dello spumante Basiliscus, il cui nome rimanda alla leggenda medioevale dell’epico scontro tra l’animale mitologico Basilisco, che terrorizzava Mezzocorona, e il Cavalier Gottardo. La versione 2018 di questo “blanc de blancs”, maturata per 36 mesi sui suoi lieviti, si presenta di colore giallo paglierino con riflessi dorati. Profuma di frutti a polpa bianca, erbe, crosta di pane e leggeri rimandi gessosi. In bocca il sorso è ben profilato, dalla carbonica vivace ma non invasiva e dallo sviluppo croccante, terminando in un finale fragrante dai toni agrumati.

