Emergency, torna “100 Cene”: con un pasto al ristorante si sostengono le missioni della Ong

Un pasto nel nome dell’impegno sociale, con la consapevolezza che il ricavato andrà a sostenere l’operato di Emergency nei progetti e nei Paesi in cui l’Ong è coinvolta: a marzo e aprile in tutta Italia torna “100 Cene”, l’iniziativa (giunta alla sua edizione n. 11), dell’associazione fondata da Gino Strada, che mette insieme cucina e solidarietà, entrambe sotto l’ombrello del diritto alla cura, che si concretizza attraverso cene, pranzi, colazioni o aperitivi organizzati da ristoratori, chef, volontarie e volontari o cittadini, con il fine di sostenere gli ospedali dell’Ong. Nei locali aderenti in tutto lo Stivale per i prossimi mesi saranno quindi organizzati appuntamenti all’insegna del cibo e dei diritti umani: un’occasione anche per conoscere da vicino il lavoro e la storia di Emergency e le sue missioni nel mondo.

Gli esercenti, proprietari o gestori di ristoranti, trattorie, bar o bistrot che volessero entrare a far parte del network dei ristoranti solidali delle “100 Cene” possono chiedere informazioni o proporre il loro locale per ospitare uno degli appuntamenti scrivendo direttamente una mail a eventi.gruppi@emergency.it: allo stesso indirizzo è possibile segnalare anche un locale di fiducia disponibile ad ospitare un pranzo, una cena o un aperitivo.

Le attività possono partecipare all’iniziativa in due diverse modalità: devolvendo ad Emergency una parte dell’incasso dell’appuntamento, oppure proponendo per l’occasione uno specifico piatto, menu o drink e destinando quel ricavato a sostegno dell’Ong. I fondi raccolti saranno destinati a supportare le missioni dell’associazione in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq e Afghanistan, dove ogni mese vengono offerti più di 130.000 pasti ai pazienti. Come ricorda Emergency stessa infatti, il concetto di “cura” è da intendersi a tutto tondo perché spazia dall’assistenza medico-sanitaria fino alla corretta alimentazione, passando per i pasti garantiti gratuitamente, a malati e familiari che li accompagnano in ospedale. Perchè una sana e adeguata alimentazione è parte essenziale del percorso di guarigione.

