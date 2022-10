Endrizzi, Doc Trentino Pinot Nero Golalupo Riserva 2017

Il Pinot Nero Golalupo Riserva è ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti di San Michele all’Adige e viene sottoposto ad un articolato invecchiamento che prevede un anno di barrique e sei mesi in legno grande. La versione 2017 si presenta alla vista di un bel rosso rubino trasparente con unghia leggermente granata. Al naso, si succedono note floreali, di piccoli frutti rossi, rimandi speziati e tocchi boisé. In bocca, il vino si distende morbido e ben proporzionato, con articolazione tannica lieve e sviluppo dai ritorni fruttati dolci, terminando con un finale intenso dai rimandi speziati e boisé. La famiglia Endrici ha a che fare con il vino trentino dal lontano 1885. Una realtà saldamente piantata nel mondo enoico di questa Regione che, specie nel recente passato e grazie agli spumanti, ha trovato un rinnovato successo, che si è affiancato al blasone di questa realtà storica del Trentino enoico. Anche gli attuali Endrici, Paolo suo moglie Cristine e i figli Lisa e Daniele, producono bollicine d’altura, ma l’azienda è sempre rimasta legata alla produzione di grandi rossi da uve locali, credendoci con convinzione. Oggi l’azienda Endrizzi - il cui nome non è altro che la traduzione dialettale di Endrici - conta su 55 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 600.000 bottiglie, con altri 30 ettari a vigneto collocati in Toscana e precisamente in Maremma, altro territorio rossista.

(fp)

