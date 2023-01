Enrico Serafino, Docg Barolo Briccolina Riserva 2016

Fin dalla fine dell’Ottocento, con il fondatore Enrico Serafino e poi con i suoi figli, arrivando poi, nel recente passato, alla gestione del Gruppo Barbero (1989) e successivamente a quella del Gruppo Campari (2003), questa realtà produttiva ha saputo costantemente segnare la storia enoica delle Langhe e non solo. Oggi, dopo il passaggio al gruppo Krause, nel 2015, seguito nel 2016 dalla clamorosa acquisizione di Vietti, questa realtà con base a Canale d’Asti continua saldamente a ricoprire un ruolo centrale nello scenario vitivinicolo piemontese e la famiglia italo-americana Krause Gentile ne mantiene alta, con grande energia e continuità, qualità e tradizione. Oggi, l’azienda porta sugli scaffali circa 350.000 bottiglie l’anno, ottenute da 60 ettari a vigneto, di cui 25 di proprietà, che sono allevati nelle zone di Barolo, Langhe, Roero, Alta Langa e Monferrato. Nel Barolo possiede 3 vigneti Cru con Menzione Geografica Aggiuntiva nel Comune di Serralunga d’Alba: Meriame, Carpegna e Briccolina, da cui nascono 3 etichette specifiche. Il Barolo Briccolina Riserva 2016, oggetto del nostro assaggio, è affinato in legno grande per 28 mesi e possiede profumi sfumati di mora, liquirizia, tabacco, rosa appena appassita e spezie. In bocca, il suo sviluppo è austero e corposo, dai tannini possenti che rendono il sorso solido e materico, fino ad un finale ampio e intenso dai ritorni speziati e fruttati.

