Erste+Neue, Doc Alto Adige Gewürztraminer Puntay 2022

Puntay - il nome della linea premium della cantina - si rifà ad un doppio significato: da un lato vuole evocare le punte delle montagne, che attorniamo Erste+Neue e i suoi vigneti, caratterizzandone i vini; dall’altro è una derivazione della parola “puntara”, la cesta di legno resistente ma leggera, usate tradizionalmente a queste latitudini per portare a valle i grappoli raccolti. La Linea Puntay comprende 7 vini, prodotti dagli appezzamenti più vocati dei suoi soci e questo Gewürztraminer è alla seconda edizione con l’annata 2022. Vendemmiato leggermente in ritardo, fermenta in acciaio e vi riposa successivamente sulle fecce fini per 10 mesi. Un vino con 6 gr/lt di zucchero residuo, che profuma di pietra focaia, confettura di rosa canina, vaniglia e pesca gialla, mentre il sorso è caldo e sapido, leggermente aderente e di freschezza succosa, dal lungo finale denso, roccioso e ammandorlato. Oltre alle etichette Puntay, ci sono anche quelle della linea Classica e infine i Peak, due vini da tutti i giorni, un bianco e un rosato, dedicati rispettivamente alle montagne Corno Bianco e al Corno Nero, che Erste+Neue da Caldaro osserva verso est. Un produzione che raggiunge le 400.000 bottiglie annue, grazie ai 60 ettari dei soci della cooperativa, nata nel 1986 dall’unione della Erste Kellerei (fondata nel 1900) con la Neue Kellerei (fondata nel 1925). Dal 2016 fa parte della Cantina Sociale di Caldaro.

(ns)

