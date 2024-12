Ettore Germano, Doc Langhe Riesling Hérzu 2022

L’azienda Ettore Germano ha radici profonde nel cuore delle Langhe, una delle regioni vinicole più prestigiose d’Italia. Fondata negli anni Sessanta da Ettore Germano, inizialmente la cantina si concentrava sulla coltivazione di vigneti e la vendita delle uve, come era consuetudine all’epoca. Negli anni Ottanta, Sergio Germano, figlio di Ettore, subentrò alla guida dell’azienda, portando con sé una nuova visione. Decise di produrre e imbottigliare i vini direttamente, puntando sulla qualità e sulle potenzialità delle varietà locali, come Nebbiolo e Barbera, ma sperimentando anche con vitigni meno comuni come Riesling. Sotto la guida di Sergio, l’azienda ha conquistato una reputazione internazionale, in particolare per i suoi Barolo eleganti e strutturati. Oggi, Ettore Germano rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, con una forte attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio delle Langhe. Il Riesling Hérzu 2022, coltivato tra i 500 e i 700 metri di altezza, in un suolo pietroso, ottenuto con pressatura soffice e vinificazione in acciaio, ha un bel colore paglierino con riflessi appena verdi, cristallino alla vista. Al naso si esprime con sentori fruttati, di mango e pesca, supportati da note di idrocarburi, cenni di erbe aromatiche come mentuccia. Piacevole l’ingresso in bocca, avvolgente, ricco in sapidità, fresco, per un finale prolungato e vivo.

(Leonardo Romanelli)

Copyright © 2000/2024