Fabbrica Pienza, Toscana Igt Rosso Menrva 2020

Il Menrva, ottenuto da un uvaggio paritario di Roussanne e Marsanne, la metà diraspata e macerata sulle bucce per 4 giorni, l’altra metà diraspata e pigiata direttamente, è fermentato e maturato in tonneau di secondo e terzo passaggio per 12 mesi e poi ancora affinato, nell’assemblaggio finale, per 9 mesi in cemento. La versione 2020 possiede profuma di tè, erbe officinali, pera, mele cotogne, e lievi tocchi speziati e mielati. In bocca il sorso è sapido e ben profilato, dallo sviluppo continuo e dal finale intenso su rimandi ammandorlati e tocchi leggermente balsamici. Tonie e Philippe Bertherat, coniugi svizzeri con la passione per il vino, approdano in Toscana nel 2013, fondando Fabbrica, il loro progetto enoico tra le colline non distanti da Pienza, che conta su 35 ettari di vigneto condotti a biologico e allevati a Viognier, Roussanne, Marsanne, Vermentino, Sangiovese e Syrah, per una produzione complessiva che si attesta intorno alle 35.000 bottiglie annue. Un progetto incentrato su un rigoroso rispetto dell’ambientale, che passa dai materiali naturali utilizzati nella costruzione della cantina ai pannelli fotovoltaici (che alimentano completamente le attività dell’opificio), dall’immagazzinamento dell'acqua piovana negli invasi aziendali al riciclo del materiale, e non, per ultimo, all’utilizzazione di bottiglie leggere con tappi in prevalenza a vite o a corona e packaging riciclabile.

(fp)

Copyright © 2000/2024