Famille Perrin, Aoc Côtes du Rhône Blanc Réserve 2019

La famiglia Perrin - quinta generazione alla guida del mitico Chateau de Beaucastel nella valle del Rodano produttori tra i più iconici di Châteauneuf-du-Pape, e proprietari di un'altra mezza dozzina di cantine in Francia, tra cui Clos de Tourelles a Gigondas e di Miraval in Provenza - ha acquisito sul finire degli anni Novanta nella zona meridionale della Valle del Rodano una tenuta con oltre 100 ettari di vigneto. Come tutte le altre aziende di famiglia anche questa è per intero condotta con i metodi dell'agricoltura biodinamica. Jacques Perrin infatti è stato tra i precursori in Francia di un approccio ecologico all'agricoltura, convertendosi almeno venti, se non trenta, anni prima di molti altri produttori al biologico e quindi alla biodinamica. Per Jacques «Un grande vino è emozione e civiltà, una leggenda che dura oltre il tempo.» e per fare un grande vino, per non snaturarlo, non poteva esserci mediazione alcuna tra varietà e terroir. Straordinario il rapporto prezzo qualità di questo Côtes du Rhône Réserve Blanc '19, blend di quattro dei più tipici vitigni del sud del Rodano. Il naso, fitto e profondo, si apre su volumi di frutti e fiori gialli, erbe mediterranee a cui segue una elegante vena minerale, il sorso invece è ben bilanciato tra una vivace acidità, un bel frutto croccante e una leggera spina salina che ne bilancia la dolcezza, lungo e ricco di note agrumate il finale.

(Massimo Lanza)

