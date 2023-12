Fantini, Terre di Chieti Igt Sangiovese Cabernet Sauvignon Don Camillo 2022

Il Don Camillo 2022, la cui fermentazione malolattica viene effettuata in barrique dove sosta per una maturazione dalla durata di sei mesi, nel bicchiere appare di colore rosso rubino consistente con riflessi purpurei. Al naso profuma di ciliegia in confettura e sotto spirito, fiori appassiti, cioccolato e vaniglia, con qualche tocco leggermente vegetale. In bocca, il sorso è caldo e morbido, dai tannini fitti e continui, che caratterizzano una progressione robusta ed un finale intenso dai ritorni fruttati e speziati. Il Gruppo Farnese nasce nel 1994 in Abruzzo, ad Ortona. Un progetto ambizioso che ha realizzato nel Sud Italia, senza possedere capitali finanziari e vigneti di proprietà, un modello di business innovativo, dal forte impatto. Il successo del sistema produttivo e commerciale di questa azienda ha cambiato molte cose e con loro è mutato anche il Gruppo (a partire dalla proprietà che oggi fa capo al fondo d’investimento statunitense Platinum Equity), che resta però ben ancorato agli intenti originari. Oggi, il Gruppo Vini Fantini è un gigante enologico vicino ad oltrepassare i 70.000.000 di bottiglie vendute all’anno ed ha incamerato nella sua struttura anche la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Sicilia e la Toscana, attraverso i diversi marchi di Vini Fantini (fra cui Vigneti del Salento, Cantine Cellaro Caldora, Vigneti Zabù, Terre Natuzzi, Vesevo e Vigneti del Vulture).

(fp)

