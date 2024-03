Fattoi, Docg Brunello di Montalcino 2019

C’è una strada parecchio vocata nella zona ovest di Montalcino, poco prima di Tavernelle, che mette in fila in quest’ordine Caprili, Soldera, Pieve Santa Restituta, Máté e Fattoi. Una strada che attraversa suoli composti da argilla, tufo e galestro: suoli tendenzialmente freschi e poco asciutti, che riescono a trattenere abbastanza acqua da compensare (insieme alla costante brezza che arriva dal mare di Grosseto) il caldo deciso che spesso sosta su questo versante di Montalcino. Qui Ofelio Fattoi ha fondato la sua azienda agricola nel 1964, raggiunto poi dai figli Leonardo alla fine degli anni Settanta e Lamberto a metà degli anni Novanta (senza dimenticare oggi la nipote Lucia). La proprietà si sviluppa su 70 ettari, tutti attorno alla sede aziendale: coltivano cereali e ulivi (3 ettari di Olivastra, Frantoio, Moraiolo e Leccino) e poi Sangiovese, piantato su poco meno di 12 ettari di vigna a oltre 300 metri di altezza, da cui producono semplicemente un Igt, un Rosso di Montalcino, un Brunello e un Brunello Riserva. Il Brunello fermenta in vasche di acciaio, matura in botti di rovere da circa 40 ettolitri per 3 anni e chiude l’affinamento in bottiglia per qualche mese. La versione 2019 ha carattere ematico, a cui si aggiungono gradualmente note di piccoli frutti rossi, uva spina ed erbe aromatiche; il sorso ha polpa e aderenza, del morbido calore ben calibrato e il buon sapore di ciliegia, pepe e arancia rossa.

