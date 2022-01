Fattoi, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2016

La cantina della famiglia Fattoi, posta in località Santa Restituita, toponimo per eccellenza del quadrante sud-occidentale della denominazione e fondata da Ofelio Fattoi, è uscita sul mercato con il suo primo Brunello nel 1979. Oggi ci sono anche i figli Leonardo, Lamberto e la nipote Lucia, che lavorano 11,5 ettari a vigneto per una produzione di 60.000 bottiglie. Invecchiati prevalentemente in legno grande, i vini di questa realtà a carattere artigianale sono dotati di grande personalità: intensi e, talvolta, non privi di qualche sgrammaticatura, possono anche rivelarsi scontrosi, ma mantengono sempre una fedeltà al loro territorio d’origine davvero da manuale, rappresentando un vero e proprio inno al Sangiovese di Montalcino più verace, di cui sanno restituire i tratti più solari, mediterranei e generosi. Al contempo avvolgenti e golosi, tesi e balsamici, esprimono un’ammirevole coerenza senza concessioni alle mode passeggere, ponendosi tra le etichette prodotte a Montalcino, quanto meno da provare almeno una volta. Perfettamente in linea con questa impostazione la Riserva 2016, che - cogliendo a pieno tutto il buono di un’annata importante - esibisce profumi autunnali di sottobosco con accenti floreali, fruttati e affumicati, ad introdurre un sorso pieno e vivace, continuamente solcato da energici contrasti. Di piacevole trama floreale e succosa freschezza, invece, il riuscito Brunello 2017.

(fp)

