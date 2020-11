Fattoria Aldobrandesca, Toscana Igt Rosato A 2018

Il Rosato "A" 2018 della Fattoria Aldobrandesca subisce un breve affinamento in acciaio ed è ottenuto da Aleatico in purezza. Un vitigno coltivato nell’Italia centro-meridionale ma che in Toscana ha trovato una giusta acclimatazione, diventando la base per alcuni dei vini più antichi prodotti nella Regione. È una delle rare varietà a bacca rossa aromatica, che qualcuno considera una mutazione del Moscato. Scelto in passato soprattutto per vini dolci, ha trovato oggi una sua dimensione anche come vino secco e questa declinazione rosata ne è una buona dimostrazione. Il suo impianto aromatico è intensamente fruttato, con note di albicocca fresca e melograno a segnarne i profumi. In bocca, il sorso è sapido e fragrante, non privo di una piacevole nervosità tannica, che ne amplifica carattere e coerenza. La Fattoria Aldobrandesca della famiglia Antinori, 100 ettari a vigneto nei pressi di Sovana, si trova in una zona della Maremma particolarmente interessante, sia per la qualità dei terreni tufacei di origine vulcanica, sia per le condizioni climatiche più fresche rispetto al resto della zona. Antinori rappresenta il punto di riferimento enoico della Toscana con tenute in quasi tutti i migliori areali della Regione (ad eccezione solo di San Gimignano) e conta anche su importanti nuclei produttivi in Franciacorta, a Barolo e ad Orvieto, con qualche mirata uscita dai confini nazionali in Usa e Cile.

