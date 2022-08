Fattoria del Cerro, Docg Vino Nobile di Montepulciano Antica Chiusina 2017

Profumo di noce moscata, chinotto, marasca, prugna, alloro, corteccia, erbe officinali si alternano nel bicchiere, prima di distribuirsi in bocca con l'aiuto di un sorso caldo, decisamente sapido ma aderente senza eccessi, dall'acidità appuntita che aiuta a muovere un vino dai rimandi finali amaricanti e fruttati. Così si propone l'Antica Chiusina 2017, Vino Nobile di Montepulciano reduce della siccitosa 2017, di cui porta i conseguenti 14 gradi alcolici senza sbavature. Questa etichetta proviene dai vigneti aziendali di Acquaviva, piccola frazione di Montepulciano situata a nord est del Comune a circa 300 metri di altezza, ed è la “selezione” fra i tre Nobile che produce Fattoria del Cerro. Qui ha sede anche la nuova cantina “Le Cerraie” inaugurata pochi mesi fa per poter ospitare al meglio la capacità produttiva locale (proveniente da 181 ettari vitati, da cui ottengono 1.200.000 bottiglie, suddivise in una decina di etichette) e fare allo stesso tempo da riferimento logistico per tutta la produzione delle Tenute del Cerro del gruppo assicurativo Unipol (che comprendono La Poderina a Montalcino, Monterufoli nella maremma Pisana, Colpetrone a Montefalco e Montecorona nell'Umbria settentrionale). Fattoria del Cerro oggi è il primo produttore privato di Nobile di Montepulciano e si è presa carico di una storia centenaria iniziata nel 1922 grazie alla passione pionieristica della famiglia Baiocchi.

