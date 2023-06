Fattoria di Magliano, Docg Morellino di Scansano Heba 2022

1997 la fondazione, 2003 la prima messa in commercio. La Maremma e il suo lato agricolo toscano più schivo ha conquistato l’imprenditore calzaturiero Agostino Lenci, che lì ha fondato Fattoria di Magliano: sulle colline di 300 metri che degradano dolcemente verso il Monte Argentario e l’Isola del Giglio. Il terreno è composto da sabbia, argilla e scheletro, che permettono buona permeabilità idrica, ossigenazione e penetrabilità radicale delle viti. Caratteristica importante in un territorio in cui la pioggia è rara e il vento marino è costante. Contesto globale che ha permesso di convertire completamente l’azienda alla conduzione biologica nel 2016. I vigneti (52 ettari attuali) sono coltivati principalmente a Sangiovese e Vermentino e dislocati in 3 posti diversi: Colle Serpeti - sede anche della cantina e dell’agriturismo - Vigna Tizzi e Poggio Bestiale. Dai primi due provengono il Sangiovese e il Syrah che compongono il Morellino di Scansano Heba, che dall’ultima vendemmia - dopo la fermentazione in acciaio e la maturazione in cemento - si è trasformato in un succulento “clafoutis aux cerises”: ciliegia e vaniglia con qualche accenno mentolato al naso e qualche nota pepata in bocca si diffondono in un sorso vivace e armonioso, rinfrescante eppure sostanzioso. Sangiovese e Vermentino, dicevamo quindi, ma Agostino Lenci ha piantato anche Syrah, appunto, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc e Sauvignon.

