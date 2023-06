Fattoria di Valiano, Docg Chianti Classico 2020

La Fattoria di Valiano, che sorge nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Vagliagli, si estende per 75 ettari a vigneto, coltivati ad un’altezza media di 350 metri sul livello del mare. In cantina, è utilizzato per la maturazione dei suoi vini, con il Chianti Classico a recitare il ruolo del protagonista, un mix di legni di varia misura. Il Chianti Classico 2020, maturato per 3 mesi in botte, profuma di viola e frutti di bosco con un tocco speziato a rifinitura. In bocca, il sorso è succoso e di buona densità dallo sviluppo ben profilato e dal finale a tornare su toni fruttati e speziati. La Fattoria di Valiano fa parte dell’articolato mosaico enoico della famiglia Piccini che comprende anche Villa al Cortile a Montalcino e Moraia in Maremma, formando, insieme al Chianti Geografico (a Gaiole in Chianti), un gruppo solido dalle radici ben piantate in Toscana. Piccini 1882 possiede anche aziende fuori dai confini toscani, con la Tenuta etnea di Torre Mora e quella lucana Regio Cantina. Un patrimonio vitato che raggiunge i 500 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 15.000.000 di bottiglie. Tenute Piccini fondata nel 1882 da Angiolo Piccini, è oggi guidata dalla quarta generazione della famiglia, composta da Mario, Martina ed Elisa Piccini, che ne mantiene alta la capacità di penetrazione nei mercati di tutto il mondo, costituendo uno dei marchi più diffusi del vino toscano nel mondo.

(fp)

