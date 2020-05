Fattoria di Valiano, Docg Chianti Classico Poggio Teo 2016

Storico imbottigliatore, Piccini, con sede a Castellina in Chianti, è oggi una moderna realtà che coniuga quantità e qualità. Sei sono le Tenute di proprietà: Valiano, Moraia, Geografico e Villa al Cortile in Toscana, Regio Cantina in Basilicata e Torre Mora in Sicilia, a formare un mosaico esteso e ben articolato dalla massa critica non da poco, espressa da 15.000.000 di bottiglie prodotte annualmente ottenute da un’estensione a vigneto di 470 ettari. Tenute Piccini fu fondata nel 1882 da Angiolo Piccini e oggi è guidata dalla quarta generazione della famiglia, Mario, Martina ed Elisa Piccini, che ne mantengono la capacità di penetrazione nei mercati di tutto il mondo, costituendo uno dei marchi più diffusi e riconosciuto della Toscana enoica in ogni dove. Il Chianti Classico Poggio Teo è prodotto nella Tenuta di Valiano, situata sulla strada che da Siena va verso Vagliagli: siamo nella sottozona di Castelnuovo Berardenga, dove si coltivano 70 ettari a vigneto. La versione 2016 matura per un anno in legno grande e appare di un bel rosso rubino brillante e trasparente. Al naso, conferma le belle caratteristiche di un’annata molto speciale per il Gallo Nero, mettendo in fila aromi di ciliegia fresca, marasca e susina con cenni di vaniglia e tabacco a rifinitura. In bocca, il vino possiede trama tannica levigata, per uno sviluppo succoso e continuo, dal bel finale ancora sui frutti e le spezie.

