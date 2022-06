Fattoria di Valiano, Docg Chianti Classico Poggio Teo Riserva 2018

Maturato per 18 mesi in legno grande e ottenuto dai vigneti della Tenuta di Valiano, al centro della sottozona di Vagliagli, il Chianti Classico Poggio Teo Riserva 2018, il cui nome rimanda a quello della collina dove sono coltivate le vigne che lo generano, profuma di ciliegia e more, con tocchi di erbe aromatiche e di vaniglia. In bocca, il sorso è tendenzialmente polposo, la trama tannica fitta e serrata e il finale intenso con ritorni fruttati e cenni affumicati e speziati. La storica famiglia del vino Piccini rappresenta oggi una moderna realtà che coniuga quantità e qualità, attraverso vini di esecuzione inappuntabile dal timbro stilistico moderno. Sei sono le Tenute di proprietà: Valiano (75 ettari a vigneto), Villa al Cortile (12 ettari) e Moraia (60 ettari a vigneto) in Toscana, Regio Cantina in Basilicata (15 ettari a vigneto) e Torre Mora in Sicilia (12 ettari a vigneto), a formare, insieme al Chianti Geografico, ancora in Toscana, un mosaico enoico dalla massa critica non da poco, espressa da 15.000.000 di bottiglie prodotte e da un’estensione a vigneto di 470 ettari. Tenute Piccini fu fondata nel 1882 da Angiolo Piccini e oggi è guidata dalla quarta generazione della famiglia, Mario, Martina ed Elisa Piccini, che ne mantengono la capacità di penetrazione nei mercati di tutto il mondo, tanto da ricoprire, da anni, il ruolo di uno dei marchi più conosciuti e diffusi del vino toscano.

