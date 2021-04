Fattoria Le Terrazze, Doc Rosso Conero 2018

L’azienda di Antonio Terni è uno dei punti di riferimento del Conero enoico. Con i suoi 16 ettari a vigneto, che producono 900.000 bottiglie all’anno, esprime non solo numericamente - attraverso una gamma ricca e articolata di etichette - ma anche qualitativamente, tutte le potenzialità di questo areale marchigiano. La Fattoria Le Terrazze, che si trova sulle colline di Numana e ha cominciato ad imbottigliare i suoi vini nel 1967, coltiva principalmente le varietà del territorio, con in testa il Montepulciano; non mancano però anche alcuni vitigni internazionali tra cui Chardonnay, Merlot e Syrah. Il Montepulciano è ovviamente il protagonista in diverse declinazioni, fra cui questo Rosso Conero 2018, croccante e succoso e lievemente mentolato, che sviluppa in bocca la dolcezza del mandarino e la sapidità del vicino mare, con lievi note ammandorlate e pepate. Lo stile dei vini ha una buona definizione riconoscibile e un approccio dalla timbrica moderna, con ricerca della piena maturità del frutto e affinamenti in legno piccolo. E oltretutto strizza l’occhio alla musica con riferimenti indiretti, come nel caso del Rosato che porta il nome di “Pinkfluid” o come nel Conero Riserva Vision of J (il cui nome è un rimando al pezzo di Bob Dylan “Vision of Johanna”) e più espliciti come invece accadde per l’Igt Planet Waves (il cui nome è il titolo del disco del 1974 di Bob Dylan), firmato in retroetichetta dal cantautore americano.

