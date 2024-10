Fausto Zazzara, Spumante Brut 2018

Si definisce “artigiano delle bollicine” Fausto Zazzara, già ingegnere civile e imprenditore edile spinto dalla passione per l’enologia e l’arte spumantistica a fondare la sua cantina nel paese natio di Tocco di Casauria, alle pendici della Maiella, in sinergia con i produttori riuniti del comune di Crecchio, che provvedono alla vinificazione delle uve. La cantina Fausto Zazzara ha la particolarità di essere una cantina diffusa, si sviluppa cioè in una serie di antiche grotte e gallerie scavate nel sottosuolo di Tocco da Casauria che in origine servivano come rifugio o via di fuga dai vari invasori passati da quei territori. “Sono ambienti ideali per la fermentazione in bottiglia, maturazione e affinamento” - spiega Fausto Zazzara, incontrato assieme alle figlie Paola e Luigia alla manifestazione “Abruzzo in Bolla” dove era in degustazione il suo Brut Metodo Classico. Nel bicchiere questo spumante presenta un colore colore giallo paglierino carico con riflessi dorati. Ha spuma bianca densa e perlage con catenelle lunghe e persistenti. All’olfatto si avverte un profumo intenso con ricordi di frutta matura, erba di campo ed aromi mediterranei con sensazioni marine iodate. Il sapore è pieno, lungo ed avvolgente di grande complessità. Abbinamento consigliato: aperitivi all’italiana, in particolare, formaggi morbidi, pinzimoni di verdure, salumi dolci come prosciutti crudi, bruschette olio e pomodorini secchi.

(Cristina Latessa)

