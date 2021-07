Fea, Docg Barbera d'Asti 2018

Tra le Langhe e il Monferrato, nasce a Calosso nel 1960 l’Azienda Agricola Fea, che prende il suo nome dall’omonima località e fondata da Giulio il quale trasmise la sua esperienza viticola ed enologica a suo genero Giuseppe Valente che, nel 1990, allorquando decide di abbandonare la sua precedente occupazione di rappresentante di vini, ne prende in mano le redini. Azienda squisitamente familiare, fa parte a pieno diritto del tradizionale “zoccolo” produttivo del Piemonte enoico: 15 ettari di vigneto (in partenza erano 5) che in parte vendemmia per i produttori colleghi e in parte imbottiglia, producendo complessivamente 10.000 bottiglie divise tra le etichette a denominazione Calosso, Barbera d’Asti, Monferrato, Freisa d’Asti, Monferrato Dolcetto, Langhe Nebbiolo; a cui si aggiungono anche vini più “sperimentali”, come il Rocca Fea - assemblaggio di Nebbiolo e di Gamba di Pernice, antico vitigno locale - e il Moscato Passito, tipologia poco praticata a queste latitudini. L'idea di fondo di Giuseppe è quella di lavorare divertendosi e quest'attitudine leggera traspare nella Barbera d’Asti 2018 (e nella sua accesa e spensierata etichetta). Affinata semplicemente in acciaio, è una vino dissetante e chiaro, non per questo meno intenso nei profumi dolci e vegetali di prugna e mora, vaniglia ed erba fresca, che in bocca si diffonde pepato, lievemente ammandorlato, generoso di freschezza e frutta croccante.

