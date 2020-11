Fertuna, Doc Maremma Toscana Cabernet Sauvignon Lodai 2016

Affinato per un anno in tonneau nuovi ed usati, il Lodai è un Cabernet Sauvignon in purezza capace di restituire l’intensità aromatica e gustativa di questa varietà allevata in una zona tendenzialmente calda. La versione 2016 possiede profumi di frutti di bosco maturi e spezie, con una nota finale su toni balsamici. In bocca, il sorso è morbido e cremoso, con progressione continua ed avvolgente. La Tenuta Fertuna, il cui nome rimanda ai termini "fertilità" (fertus in latino) e "fortuna", è stata fondata nel 1997 da Ezio Rivella e il Gruppo Meregalli in testa, con quest'ultimo che, nel 2008, ne ha assunto il completo controllo. La cantina, che si trova nel comprensorio di Gavorrano in Maremma, non lontano dal Golfo di Follonica, si estende su una superficie complessiva di 145 ettari e oltre ai vigneti, che ne occupano 50, vi sono coltivati olivi (10 ettari) e cereali con particolari varietà da pastificazione (50 ettari). Il portafoglio delle etichette aziendali comprende altre 7 referenze oltre al vino oggetto del nostro assaggio: Messio (Merlot), Plato Rosso (Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Syrah e Merlot), Plato Bianco (Sauvignon, Chardonnay, e Sangiovese vinificato in bianco), Droppello, (vino nato per volontà di Nicolò Incisa della Rocchetta ed anch'esso da Sangiovese vinificato in bianco), il Rosé (Sangiovese), il Vermentino e il Pactio (Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot).

