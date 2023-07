Feudi del Pisciotto, Docg Cerasuolo di Vittoria Giambattista Valli 2020

Prodotto per la prima volta con l’annata 2009 il Cerasuolo di Vittoria Giambattista Valli è maturato per 10 mesi in barrique, metà nuove e metà di secondo e terzo passaggio. La versione 2020 possiede colore rosso rubino brillante, con sfumature porpora. Al naso predominano profumi di piccoli frutti rossi, macchia mediterranea e sottobosco, con tocchi tostati e rimandi balsamici. Al palato, il sorso è polposo, morbido e solido, dalla trama tannica fitta che ne segna lo sviluppo e che termina in un finale persistente dai ritorni sui toni fruttati e balsamici. A partire dal 2002, Feudi del Pisciotto fa parte di Domini Castellare di Castellina (insieme alle toscane Castellare di Castellina e Rocca di Frassinello e all’altra azienda siciliana Gurra di Mare, posta a Porto Palo, nell’areale di Menfi). Posta al centro di un ideale triangolo fra Piazza Almerina, Caltagirone e Vittoria, l’azienda possiede un interessante patrimonio viticolo che conta su 45 ettari vitati e da cui si ricavano mediamente 200.000 bottiglie di produzione complessiva. Alla linea d’ingresso, “Linea Fico”, si affianca la “Linea Feudi del Pisciotto” che abbina ai vini la bellezza delle etichette firmate da alcuni dei più importanti Fashion Designer italiani. L’etichetta del Cerasuolo fa parte della Collezione “Grandi Stilisti”, che vuole unire in una bottiglia le migliori eccellenze del vino siciliano e della moda italiana.

(fp)

