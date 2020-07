Feudi di San Gregorio, Docg Taurasi Piano di Montevergine Riserva 2014

Feudi di San Gregorio è decisamente il marchio che meglio ha saputo cambiare l'immagine del vino campano in Italia e nel mondo. Oggi, l’azienda di Sorbo Serpico, 250 ettari di vigneto a biologico per una produzione complessiva di 3.500.000 bottiglie, ha ormai definito un nuovo assetto strategico e direzionale i cui protagonisti sono il giovane presidente Antonio Capaldo e Pierpaolo Sirch, quest’ultimo anche a formare, con Marco Simonit, la coppia di tecnici che ha recuperato e sviluppato un vecchio metodo di potatura soffice della vite, capace di convincere anche i cugini transalpini. Di più sotto il marchio Tenute Capaldo si è formato un gruppo vitivinicolo significativo che raccoglie varie realtà produttive dalla cantina pugliese Ognissole a Campo alle Comete a Bolgheri, dalla compartecipazione friulana nell’azienda Sirch alla joint venture con Federico Graziani sull’Etna e con Tempa di Zoè nel Cilento in partnership con Francesco Domini, Vincenzo D’Orta e Bruno De Conciliis). Il Taurasi Pian di Montevergine Riserva nasce in una parcella vitata simbolo della produzione di questa tipologia ed è affinato in barrique e legno grande per 18-24 mesi a seconda dell’annata. La versione 2014 ha profilo olfattivo giocato su un fruttato rigoglioso, su base balsamica e speziata. In bocca è sapido e dalla trama tannica decisa e articolata, che termina in un finale dalla netta traccia minerale.

Copyright © 2000/2020