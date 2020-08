Feudo Arancio, Doc Sicilia Bianco Dalila Riserva 2018

Il Bianco Dalila, maturato per cinque mesi sui lieviti ed ottenuto da un uvaggio a base di Grillo e Viogner, è bianco dal temperamento decisamente mediterraneo. La versione 2018 possiede colore giallo paglierino carico ad introdurre un profilo olfattivo che alterna fiori di gelsomino e frutti tropicali, ben assecondati da qualche tocco di pietra focaia e di mandorla fresca. In bocca, il suo sviluppo è denso e ampio, dal sorso solido e sapido, con finale intenso, dalla bella nota agrumata. Feudo Arancio coltiva i propri vigneti lungo le coste meridionali della Sicilia, nelle due tenute di Sambuca di Sicilia e Acate, dove si trovano anche le due cantine. Si tratta dell’emanazione siciliana del trentino Gruppo Mezzacorona, colosso cooperativo da trenta milioni di bottiglie annue, che ha cominciato la sua avventura enologica in Sicilia nel 2001, accogliendo la sfida di una delle regioni più affascinanti, anche enologicamente parlando, del Bel Paese, ancora, probabilmente, dal potenziale non ancora del tutto espresso. Gli ettari vitati sono settecento, a costituire una delle più grandi estensioni a disposizione di un’unica proprietà nell’isola, e vengono coltivati con varietà alloctone e locali, capaci, quest’ultime, di trasmettere una spiccata mediterraneità e un carattere distintivo. Un elemento questo sempre più apprezzato nei mercati internazionali, ai quali piace la ricchezza varietale italiana.

Copyright © 2000/2020