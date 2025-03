Feudo Maccari, Terre Siciliane Igp Bianco Family and Friends 2023

Ottenuto da uve Grillo e maturato in legno e cemento, il Family and Friends è stato lanciato sul mercato nel 2014. La versione 2023 profuma di agrumi, pesca, susina, fiori di acacia e glicine, con tocchi di spezie e menta. In bocca il sorso è pieno e succoso, dallo sviluppo continuo e tendenzialmente fragrante e dal finale persistente, che torna ancora su toni agrumati. Lo “sbarco” della famiglia Moretti Cuseri in Sicilia, e precisamente nell’entroterra della nota cittadina barocca di Noto, risale giusto a 25 anni fa. Feudo Maccari conta su 265 ettari complessivi, coltivati in biologico ad oliveto e frutteto, 60 dei quali dedicati alla viticoltura, da cui si ricavano complessivamente 310.000 bottiglie. Ma l’esperienza enoica siciliana comprende anche il brand “Animaetnea”, che dà il nome al progetto aziendale sull’Etna - 9 ettari a vigneto in Contrada Santo Spirito posta tra Randazzo e Passopisciaro - con i suoi primi vini arrivati sul mercato nel 2020. Su tutto questo “veglia” la Tenuta toscana Sette Ponti - 60 ettari a vigneto situati nell’aretino, da cui escono 250.000 bottiglie - l’azienda “madre”, da cui è nato tutto e che ha iniziato nel 1998 il suo virtuoso percorso nel mondo del vino italiano e non solo, senza dimenticare, ancora in Toscana, il progetto bolgherese di Orma, nato nel 2004, contando su 5,50 ettari di vigna per una produzione complessiva di 49.000 bottiglie.

