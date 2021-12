Finca Fella, Vino Rosso Tempranillo Syrah Cala Rey 2019

Dietro a questo progetto enologico spagnolo, c’è la mano e l’entusiasmo di un italiano: Tommaso Ciampoli, che, quando arrivò in Castilla La Mancha per un viaggio di lavoro, restò come fulminato sulla “via di Damasco” e decise di trasformare i suoi ricordi del nonno vignaiolo in una nuova esperienza sempre in nome del vino. Abruzzese di nascita, non ha esitato ad affrontare una nazione diversa, uve diverse e territorio altrettanto diverso. I suoi vigneti si estendono per 25 ettari nei pressi di Alpera e dimorano ad oltre 1.000 metri d’altezza sul livello del mare. La produzione si articola su un portafoglio etichette composto sia da bianchi che da rossi, incrociando varietà locali come il Verdejo con quelle internazionali come il Sauvignon dal lato bianchista, mentre da quello rossista, che è certamente protagonista della produzione di Finca Fella, vengono utilizzati il Tempranillo, il Monastrell, la Garnacha Tintorera ed il Syrah. Il Cala Rey Rosso (declinato anche in bianco e rosato) è composto da Tempranillo e Syrah, un vino rosso rubino quasi trasparente e vivace. Profuma di note calde, dolci e vegetali, con un tocco di patchouli. Il sorso esordisce con una certa morbidezza per proseguire spedito, non senza aderire con sapidità alla bocca, tornando morbido a metà corsa. Il finale è caldo e amaricante, saporito di piccoli frutti rossi, caramella di viola e vaniglia.

