Firriato, Doc Etna Spumante Blanc de Noir Gaudensius

Sull'Etna c'è fermento. Perché non basta essere diventato negli anni uno dei luoghi del vino più interessanti d'Italia, capace di leggere le profonde peculiarità del suo territorio e declinarle in modo sempre più convincente nel bicchiere. Non basta aver attirato una corsa agli investimenti, partendo da pochi lungimiranti piccoli produttori autoctoni e alloctoni, che con testardaggine hanno reso tanto attraente quel quadrato vulcanico. Non basta avere iniziato un lungo e tortuoso dibattito sulla zonazione, che possa dare un senso alle diverse contrade e alle sfumature che regalano ai grappoli (e quindi ai vini) che custodiscono. Non basta, soprattutto quando si hanno sottomano dei vitigni che invogliano a sperimentare anche in cantina. La forte acidità del Nerello Mascalese ben si presta, ad esempio, alla spumantizzazione. Da 10 anni ormai diverse aziende hanno iniziato a sondare le effettive capacità di tenuta del vitigno. E siamo chiaramente (ancora) di fronte ad un mero esercizio di stile (parliamo di 24 aziende su 172 e di 1.400 ettolitri su un totale di 30.000), dove le tante variabili in gioco - fra dosaggio, tempo sui lieviti, uvaggio usato... - sono ancora tutte da testare e far sedimentare. Eppure alcune conferme già arrivano. Come il Gaudensius di Firriato, dalla beva giovane e fresca e dalla bolla fine, che esordisce di crema chantilly e chiude profumato di lampone, minerale a tutto sorso.

