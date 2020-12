Firriato, Doc Sicilia Perricone Ribeca 2015

Il Ribeca 2015, da uve Perricone in purezza, è un classico esempio della generosità dei rossi siciliani. La varietà da cui è ottenuto, probabilmente un po’ meno nota del Nero d’Avola o del Nerello, per fare gli esempi più eclatanti, sa essere però altrettanto espressiva. Ecco allora un vino, maturato per 10 mesi in barrique, dai profumi intensi di mora, prugna e marasca, con tocchi di pepe, liquirizia, chiodi di garofano, zenzero e bacche di ginepro. Tannini ben risolti, contraddistinguono una progressione gustativa calda e sontuosa, dal frutto in primo piano e da una verve acida leggera, che dà al sorso dolcezza, cremosità e morbidezza. Sono 6.000.000 le bottiglie prodotte annualmente dall’azienda con sede a Paceco in provincia di Trapani, che arrivano dai 470 ettari coltivati a biologico, situati nell’isola di Favignana, nell’agro trapanese e sull’Etna. Numeri importanti che non fanno altro che ribadire il ruolo assolutamente significativo dell’azienda guidata da Salvatore e Vinzia Di Gaetano, oggi coadiuvati dalla figlia Irene e dal marito Federico Lombardo Di Monte. Una cantina ormai tra le firme più importanti del panorama enoico siciliano, che ha costruito un articolato mosaico enoico fatto di contrasti nello spirito della sicilianità più autentica, contribuendo in modo decisivo al rilancio enologico dell’isola, insieme ad un ristretto novero di altre realtà produttive siciliane.

Copyright © 2000/2020