Firriato, Terre Siciliane Igt Pas Dosé Gaudensius 2017

Un territorio sempre più spumeggiante, quello del Monte Etna. Le bollicine, si sa, vanno forte in ogni dove, ma il terroir vulcanico si sta rivelando un genius loci in crescita per lo sparkling. Firriato, azienda siciliana presente in diverse zone vocate della Sicilia, da tempo ha investito parte del suo impegno nella produzione spumantistica targata Etna. Questo Gaudensius Pas Dosè è dunque il proseguimento di una strada già tracciata da tempo. Tutto Nerello Mascalese e tiratura limitata, per un vino che vuole essere una “chicca”. 40 Mesi di affinamento e zero dosage per parlare il linguaggio del vulcano, ovvero toni balsamici dei boschi e mineralità del suolo di fuoco. La scelta di questo vitigno autoctono caratterizza gli alti livelli di acidità malica e tartarica, fondamentali nella spumantizzazione; le scelte agronomiche fanno il resto, ovvero copertura fogliare importante in vigna per fa sì che l’uva possa maturare lentamente preservando il suo corredo varietale. Il vigneto originario si trova in contrada Verzella con viti di 60-70 anni, ma le piante sono state replicate in altre contrade tramite le marze più vecchie. In tutto sono tre le zone vocate dove si raccoglie a metà settembre, a circa 650 metri s.l.m.. Ha sì i classici sentori di crosta di pane, ma ha con sé anche le note del vitigno, quindi ribes e leggera fragolina. Bello il finale, davvero persistente e leggermente salmastro.

(Francesca Ciancio)

