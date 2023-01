Firriato, Terre Siciliane Igt Rosso Santagostino Baglio Soarìa 2016

Nella Tenuta di Baglio Sorìa, Firriato realizza il Santagostino, rosso antesignano tra gli uvaggi siciliani a base di varietà di antica coltivazione con l’apporto di uve internazionali, prodotto ormai in più di trenta annate. La versione 2016, ottenuta da nero d’Avola e Syrah, maturata in legno piccolo per 8 mesi e successivamente affinata in bottiglia per 12, profuma di prugna, frutti di bosco, erbe aromatiche, spezie e liquirizia. In bocca, il sorso è succoso e continuo, dallo sviluppo morbido e potente e dal finale intenso dai rimandi balsamici. Sono 4.700.000 le bottiglie prodotte annualmente dall’azienda con sede a Paceco in provincia di Trapani, che arrivano dai 470 ettari coltivati a biologico, situati nell’isola di Favignana, nell’agro trapanese e sull’Etna. Numeri importanti che non fanno altro che ribadire il ruolo assolutamente significativo dell’azienda guidata da Salvatore e Vinzia Di Gaetano, oggi coadiuvati dalla figlia Irene e da suo marito Federico Lombardo Di Monte. Una cantina ormai tra le firme più importanti del panorama enoico siciliano, che, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso, ha costruito un articolato mosaico enoico dalla confortante costanza qualitativa, fatto di contrasti nello spirito della sicilianità più autentica, rilanciando l’assetto enologico dell’isola, insieme ad un ristretto novero di altre realtà produttive siciliane.

(fp)

Copyright © 2000/2023