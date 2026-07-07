I vini del “Genio italiano” in treno: la partnership tra Leonardo da Vinci Spa (Caviro) e Italo

I vini del “Genio italiano” viaggiano veloci su treni di Italo: una selezione di etichette della Leonardo da Vinci Spa, che fanno parte di Tenute Caviro (azienda di proprietà del Gruppo Caviro, la più grande cooperativa vitivinicola italiana), saranno, infatti, presenti con una selezione sui treni ad alta velocità di Italo, a bordo (in particolare con il Pignoletto Spumante Brut Emilia-Romagna Doc) e nelle Lounge Italo Club (con una carta dedicata che include il Sangiovese Superiore Riserva Romagna Doc, il Chianti Riserva Docg e il Vermentino Toscana Igt).

“La partnership celebra anche l’eredità culturale di Leonardo da Vinci: la cantina, nata a Vinci nel 1961, opera nel solco degli studi che il Genio dedicò alla viticoltura, ponendosi oggi come erede della sua visione di primo agronomo ed enologo della storia”, spiega una nota.

“Per Italo il viaggio è un’esperienza a tutto tondo. Inizia dal momento in cui si arriva in stazione, nelle nostre Lounge Italo Club ricche di comfort e offerte per i passeggeri. Puntiamo su partner di eccellenza per soddisfare le esigenze dei viaggiatori, mettendo in evidenza le perle del made in Italy. Sappiamo quanto oggi il turismo enogastronomico sia una leva di crescita per il nostro Paese e Italo vuole crescere insieme ai brand italiani di riferimento nel settore”, ha dichiarato Fabrizio Bona, direttore commerciale Italo.

“Portare l’Uomo Vitruviano a bordo dell’alta velocità significa per noi unire la genialità del passato alla modernità del viaggio contemporaneo. Abbiamo selezionato vini capaci di raccontare l’identità dei territori che i treni Italo attraversano quotidianamente. Ogni brindisi diventa così un omaggio alla storia e alla capacità italiana di fare sistema attraverso le sue eccellenze”, ha commentato Giovanni Lai, dg Leonardo da Vinci Spa e Tenute Caviro.

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