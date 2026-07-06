Famiglie Storiche e Antica Bottega del Vino, avanzano le nuove generazioni della Valpolicella

Per gli amanti del buon bere, ci sono mete antologiche, il cui fascino rimane immutato nel tempo. Tra queste, senza dubbio, c’è l’Antica Bottega del Vino di Verona, che con la sua monumentale carta dei vini attira appassionati da tutto il mondo (e si è vista di recente riconfermare, come avviene dal 2004, il “Grand Awards” di “Wine Spectator”, il massimo riconoscimento assegnato alle migliori selezioni di vino nel mondo dalla rivista Usa, insieme ad altri locali mitici come l’Enoteca Pinchiorri di Firenze, La Ciau del Tornavento di Treiso e non solo). Una tappa fissa di pellegrinaggio per i wine lovers che ora ha una nuova guida, visto che da qualche giorno è avvenuto il passaggio di testimone per il progetto enogastronomico di proprietà di 10 delle aziende di Famiglie Storiche (Allegrini, Begali, Brigaldara, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi e Zenato), punto di riferimento veronese e internazionale per la cultura dell’ospitalità (guidato dall’oste Luca Nicolis), che si è fatto conoscere a livello mondiale proprio grazie alla sua prestigiosa carta dei vini, e che allo storico locale di Verona ha aggiunto un nuovo indirizzo a Cortina: Giacomo Boscaini di Masi Agricola è, infatti, il nuovo presidente (dopo Sabrina Tedeschi, della cantina Tedeschi). Ma il cambio al vertice investe anche Famiglie Storiche, associazione nata nel 2009 e che riunisce 13 tra le più radicate e autorevoli aziende vitivinicole della Valpolicella (Allegrini, Begali, Bertani, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi, Torre D’Orti e Zenato) con la nomina a presidente di Luca Speri (cantine Speri), che succede a Pierangelo Tommasi (Tommasi Family Estates), che, dal 2022, ha accompagnato l’associazione con impegno e visione in un importante tratto del suo percorso rafforzandone la visione identitaria e consolidandone la presenza in Italia e all’estero.

“Antica Bottega del Vino è molto più di un ristorante - commenta Giacomo Boscaini - è un luogo simbolo della cultura del vino veronese, un patrimonio storico e umano che racconta la nostra città, il valore dell’accoglienza e i valori condivisi da Famiglie Storiche. Per me, che vivo il mondo del vino non solo come professione, ma come autentica passione personale, assumere questo incarico è motivo di grande orgoglio e gratitudine. Raccolgo con rispetto il lavoro svolto finora e i risultati raggiunti, con la consapevolezza della responsabilità che deriva dal guidare una realtà così speciale. Insieme ai soci di Famiglie Storiche, al Cda, alla direzione e a tutto il team continueremo a lavorare con entusiasmo per valorizzare Antica Bottega del Vino, preservandone l’identità, la storia e l’anima, e accompagnandola con equilibrio verso nuove opportunità di crescita”. Il Cda della Bottega è composto dai vicepresidenti Giordano Begali di Begali e Alberto Zenato di Zenato, mentre Sabrina Tedeschi di Tedeschi rimane nel direttivo come past president. Una squadra che si inserisce in un percorso di continuità, forte di una storia che attraversa i secoli e di un progetto che, negli anni, ha saputo coniugare il rispetto della tradizione con la capacità di rinnovarsi. Grazie al lavoro condiviso tra soci, amministratori, direzione e collaboratori, la Bottega ha consolidato il successo della sede storica di Verona e celebrato a fine 2025 l’apertura del nuovo locale di Cortina d’Ampezzo, traguardi che testimoniano la solidità di un gruppo cresciuto nel tempo senza perdere la propria identità.

“Assumo la presidenza di Famiglie Storiche con orgoglio, gratitudine e forte senso di responsabilità - dichiara dal canto suo Luca Speri - ringrazio Pierangelo Tommasi per la passione e la serietà con cui ha guidato l’associazione in questi anni contribuendo a rafforzarne l’identità e il prestigio. Desidero, inoltre, ringraziare tutti i membri per la fiducia accordatami. Lavorerò con spirito di condivisione per dare continuità al percorso dell’associazione cercando di valorizzarne la storia nostra e delle nostre prestigiose denominazioni guardando con fiducia al futuro”. Al suo fianco ci saranno come vicepresidenti Maddalena Pasqua di Bisceglie di Musella e Franco Piona di Torre d’Orti, con Pierangelo Tommasi che rimane nel Cda come past president e Armando Castagnedi di Tenuta Sant’Antonio come consigliere.

Con il rinnovo delle cariche, Famiglie Storiche e Antica Bottega del Vino confermano il proprio impegno nel valorizzare il patrimonio culturale ed enologico della Valpolicella, nel segno della continuità e della visione condivisa.

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