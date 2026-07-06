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VINO E FUTURO

Mack & Schühle Italia investe 16 milioni di euro in innovazione e sostenibilità

Focus sullo stabilimento di Laterza (Taranto), con il sostegno di BdM Banca, Cassa Depositi e Prestiti e Sace, tra spumantizzazione e dealcolazione
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Fedele Angelillo, amministratore unico Mack & Schühle Italia

Pur in una fase complessa del vino, c’è chi continua ad investire con convinzione ed intensità nel futuro del settore. Ultima case history del genere in ordine di tempo è quella di Mack & Schühle Italia, divisione tricolore del gruppo tedesco nato nel 1939, guidata dall’amministratore unico Fedele Angelillo, che ha messo sul piatto ben 16 milioni di euro “per l’ampliamento e l’innovazione dello stabilimento di Laterza (Taranto), per rafforzare la capacità produttiva e accelerare il processo di innovazione tecnologica e circolarità dell’impianto, consolidando al contempo il ruolo strategico della produzione in Puglia, all’interno delle attività del Gruppo”, guardando anche a spumantizzazione e dealcolazione. Un segmento, quest'ultimo, quello dei vini No-Lo, che è un mercato che in Italia vale oggi solo 3,3 milioni di euro, secondo i dati dell'Osservatorio Vinitaly, ma che dovrebbe raggiungere i 15 milioni nei prossimi 4 anni. Mentre sul fronte globale, la stima del mercato attuale è fissata a 2,4 miliardi di dollari, con prospettive di crescita fino a 3,3 miliardi di dollari entro il 2028. Con Mack & Schühle Italia che è una delle realtà del Belpaese che ci punta con più convizione, come spiegato anche da Francesco Airenti, direttore marketing Mack & Schule, in questo video.
Per sostenere l’investimento, a giugno 2026 Mack & Schühle Italia ha ottenuto un finanziamento per complessivi 12 milioni da BdM Banca e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Nel dettaglio, l’operazione, realizzata in club deal con il supporto della garanzia Sace, si articola in due prestiti decennali da 6 milioni di euro ciascuno. L’iniziativa, spiega una nota, “si inserisce in un più ampio piano di crescita volto a integrare efficienza industriale, digitalizzazione dei processi e attenzione all’impatto ambientale, in risposta alle evoluzioni del mercato e alle nuove esigenze del settore. Le finanziatrici sono state assistite da Advant Nctm nel ruolo di advisor legale con un team guidato dal Partner Eugenio Siragusa e dal Counsel Gianluca Salvadei”. L’investimento, avviato all’inizio del 2026, consentirà un incremento significativo della capacità produttiva del sito. In particolare, il progetto prevede l’ampliamento del capannone industriale e il completo rinnovo della linea di imbottigliamento, con l’installazione di un modulo di ultima generazione dotato di sistemi di intelligenza artificiale per l’autodiagnosi e la manutenzione predittiva. L’intervento prevede inoltre la realizzazione di un impianto di spumantizzazione e di un impianto di dealcolazione mediante filtrazione osmotica a bassa temperatura, tecnologie che consentono di ampliare la gamma produttiva e rispondere in modo più flessibile alle evoluzioni del mercato. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale, attraverso l’adozione di soluzioni ad alta efficienza energetica e tecnologie orientate alla riduzione dei consumi. Con questa operazione, Mack & Schühle Italia conferma l’impegno nel rafforzamento della propria capacità industriale, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo circolare, consolidando il ruolo strategico dello stabilimento di Laterza e della Puglia all’interno del Gruppo.

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