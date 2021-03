Florida, il ritorno alla normalità in Usa inizia da qui, tra i tavoli dei ristoranti

Nei giorni in cui il Simply Italian Great Wines firmato dalla Iem di Marina Nedic e Giancarlo Voglino riprende il suo giro del mondo per la promozione del vino italiano, da Miami, WineNews va tra i ristoratori italiani della città che, dopo un 2020 durissimo, vedono la rinascita. A guidarci e fare da Cicerone, l’imprenditore della ristorazione Mauro Bortignon: la reazione, qui è stata subito costruttiva, grazie a delivery e take away, e oggi ai tavoli del “Sapore di mare”, del “Casa Tua Cucina”, del “Battubelin” e dell’“Alloy Bistrot” tornano a sedersi i clienti di sempre. Anche grazie alla massiccia campagna vaccinale messa in campo dal neo Presidente Usa Joe Biden.

