Follador, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Torri di Credazzo 2022

Nasce nel 1970 la Follador Spumanti di proprietà dell’omonima famiglia e posta a Col San Martino ed oggi il proprio portafoglio etichette aziendale è caratterizzato da 5 linee principali. La linea dei Superiore con i millesimati Cru Torri di Credazzo Extra Dry, Ruiol Castei Extra Dry, Rive di Col San Martino Nani dei Berti Brut, Fosélios Brut, Xzero Extra Brut e Superiore di Cartizze, ottenuta a partire da una resa di uve per ettaro di 135 quintali (120 per il Cartizze); la Linea dei Prosecco a Doc Treviso caratterizzata da classici spumanti a vario dosaggio: Brut, Extra Dry e Dry e ottenuta da una resa di uve per ettaro di 180 quintali; la linea degli spumanti millesimati ottenuta dai vigneti situati nelle pianure dell’area del Prosecco e composta da Joani Extra Dry e Kleofe Extra Brut Millesimato; la linea Rosé con il Prosecco Laelia Rosé Brut, lo Spumante Cuvée Rosé Brut e il Rosé Vita Rosa Legatura Spago; ed infine la linea dei vini frizzanti, a rappresentare gli spumanti più tradizionali e nativi del territorio, con il Cabernet Ca’ dei Noni a chiudere il cerchio. Il Valdobbiadene Prosecco Torri di Credazzo 2022, affinato per 4 mesi in acciaio, ha colore giallo paglierino brillante e perlage continuo. Al naso, profuma di mela, pesca e rosa, mentre in bocca, il sorso è morbido e tendenzialmente saporito, dallo sviluppo leggero e dal finale croccante, che ritorna piacevolmente sul frutto.

(fp)

